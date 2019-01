In der Region Vorarlberg sind mehrere Häuser dick eingeschneit.

Quelle: Dietmar Mathis Fotografie/APA/dpa

Vier Tage nach dem schweren Lawinenunglück in Lech (Österreich) haben die Einsatzkräfte den letzten der vier verschütteten Skifahrer gefunden. Die Leiche des 28-Jährigen sei mittels einer Sonde in zweieinhalb Meter Tiefe aufgespürt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.



Der Mann gehörte zu einer Gruppe von Skifahrern aus Baden-Württemberg, die am Samstag auf einer gesperrten Route von einer Lawine verschüttet worden waren. Seine drei Freunde wurden bereits am Sonntag tot geborgen.