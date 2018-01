Nachdem Thanh 2016 wegen Korruptionsvorwürfen in Ungnade gefallen sei, habe er sich einer Verhaftung durch Flucht ins Ausland entzogen. Außenamtssprecher Schäfer bestätigte, dass Hanoi dem Mann vorwerfe, als langjähriger Chef eines staatlichen Unternehmens an dem Verschwinden von "hohen dreistelligen Millionen Dollarbeträgen" beteiligt gewesen zu sein. Thanh befindet sich demnach seit Montag wieder in Vietnam. Er sei am Dienstag "vor der vietnamesischen Öffentlichkeit in Haft genommen worden". Dabei habe er angegeben, sich "freiwillig" gestellt zu haben.