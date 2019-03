Mehr als 24 Stunden nach dem Absetzen des Notrufs ist ein in Seenot geratenes Kreuzfahrtschiff mit Hunderten Menschen an Bord sicher in einen norwegischen Hafen eingelaufen. Vor der Kulisse schneebedeckter Berge legte die "Viking Sky" am Sonntagnachmittag an einem Pier in der Kleinstadt Molde an. Das norwegische Fernsehen zeigte die Ankunft des Schiffes. Die rund 900 verbliebenen Menschen, die über Nacht auf dem Schiff ausgeharrt hatten, blieben zunächst an Bord des Schiffes. Manche von ihnen winkten von Deck oder vom Balkon ihrer Kabinen.