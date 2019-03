Es gebe bei dieser Wetterlage aber keine Alternative. An Schlauchboote sei nicht zu denken. "Selbst ein Tochterboot auszusetzen, ist für einen Seenotkreuzer sehr schwierig. Aber wir sprechen hier über enorme Wellen und Windgeschwindigkeiten."



Gemessen an der Zahl der Betroffenen habe es im Jahr 2010 einen ähnlichen Einsatz vor der deutschen Küste gegeben, sagte Stipeldey. Damals war die Fähre "Lisco Gloria" nach einer Explosion nördlich von Fehmarn in Brand geraten. Fast zwei Wochen lang trieb die Ostseefähre brennend vor der dänischen Insel Langeland. Alle 236 Menschen an Bord konnten damals gerettet werden. "Das war sicherlich ein ganz anderer Fall, zumindest von der Dimension her geht das aber in die Richtung wie jetzt in Norwegen", sagte Stipeldey.