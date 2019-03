Für einen ist Orban vom Freund zur Belastung geworden. Als Spitzenkandidat der Christdemokraten Europas will CSU-Mann Manfred Weber im Mai Kommissionspräsident werden. Kein Interview, kaum ein Auftritt vergeht, ohne dass sich Weber nicht für Orban rechtfertigen und zur Frage des Verbleibs in der Partei äußern muss. Die Wucht der Orban-Debatte ist für Weber auch deswegen so groß, weil seine Partei, die CSU, Viktor Orban stets den roten Teppich ausrollte. Horst Seehofer und Alexander Dobrindt schmückten sich gern mit ihrer Nähe zum Mann aus Ungarn. Heute ist das in der Union vielen ziemlich peinlich.