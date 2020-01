Ming: "Muse" basiert auf Feldarbeiten des Wirtschafts-Nobelpreisgewinners James Heckman. Mit Familien in Jamaika hat er in einer Langzeitstudie untersucht, wie sich bestimmte sozial-emotionalen Spiele, die Kinder immer wieder mit ihren Eltern spielten, langfristig auf die Gesundheit und wirtschaftliche Situation der Heranwachsenden und jungen Erwachsenden auswirkten. Heckmans Erkenntnisse haben mich sehr inspiriert. Hinzu kommen inzwischen zehn Jahre eigene Forschungsarbeit in dem Feld, die wir alle in "Muse" einfließen lassen.