Ob es darüber hinaus künstliche Intelligenz braucht, um das Miteinander zwischen Eltern und Kindern zu fördern? Auf diese Frage gibt die Bezos-Stiftung in einem Werbefilm eine fast schon selbstironische Antwort. In dem Film erhalten Mütter Pakete von Vroom, auf denen steht: "Du hast schon alles, was du brauchst." Die Frauen öffnen die Pakete; sie sind leer. Am Boden klebt ein Spiegel, die Mütter sehen ihre Gesichter - und sind fast zu Tränen gerührt: Alles, was du brauchst für dein Kind, bist du selbst, so die Botschaft des Werbespots. Das ist seit Menschengedenken so - und daher bestimmt nicht ganz falsch.