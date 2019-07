Das Modell von der Stange, es hat zunehmend ausgedient. Sich seine Schuhe individuell nach den eigenen Wünschen in puncto Farbe, Muster oder Schnürsenkel zu gestalten, ist längst möglich. Dieser Prozess betrifft bei weitem nicht nur die Herstellung von Schuhwerk, sondern die gesamte Industrie. "Fabbing ist die nächste industrielle Revolution und erobert schnell den Mittelstand", so Zukunftsforscher Bernd Flessner. Gemeint sind die digitale Modellierung und Fertigung, also das Herstellen von dreidimensionalen Objekten mithilfe eines 3D-Druckers. "Wir werden erleben, dass in einer Kfz-Werkstatt keine Ersatzteile mehr bestellt werden müssen, sondern diese einfach vor Ort gedruckt werden."



Das Kopieren in einer neuen Dimension könnte auch in den heimischen Kleiderschrank Einzug halten: Statt morgens ein frisches T-Shirt aus dem Regal zu nehmen, druckt man sich einfach eines aus, in der Farbe, die man an diesem Tag gerne tragen will. Wer doch Einkaufen geht, wird womöglich erleben, dass er vom Schaufenster, das zum interaktiven Display geworden ist, mit Namen angesprochen wird. Er wird womöglich Produkte mit "Smart Labels" vorfinden, Etiketten, die automatisch bezahlen, über Inhaltsstoffe informieren und die Temperatur der gesamten Kühlkette aufgezeichnet haben.