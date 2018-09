Obdachlose können so wieder an soziale Hilfen kommen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die norditalienische Kommune Thiene hat für Obdachlose eine virtuelle Meldeadresse eingerichtet. Damit haben sie wieder Zugang zu sozialen Hilfen, Rente oder können ihr Wahlrecht ausüben.



Der Name der virtuellen Adresse lautet "Via della Comunita di Sant'Egidio". Wie die gleichnamige katholische Gemeinschaft, nach der die Straße benannt ist, in Rom mitteilte, sei dies ein erster Schritt weg vom Leben auf der Straße. Am Freitag waren binnen in Italien eines Tages drei Obdachlose gestorben.