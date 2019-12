Augmented Reality bedeutet übersetzt Erweiterte Realität: Man hat weiterhin die Möglichkeit, die reale Welt wahrzunehmen, beispielsweise durch ein Display oder eine Datenbrille, aber man kann Zusatzinformationen und Ähnliches einblenden, als ob sie in der realen Welt vorhanden wären. Diese Technologie ist nicht unbekannt, es gibt bereits zahlreiche Anwendungen von Erweiterter Realität. In einigen Autos werden in die Windschutzscheibe Informationen wie Geschwindigkeit eingeblendet oder man wird durch eine Navigation in den Brillengläsern an sein Wunschziel geführt.