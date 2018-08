Neue Unterwasser-Ausstellung in New York Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Am Times Square in New York können Besucher neuerdings in eine Unterwasserwelt abtauchen und dabei komplett trocken bleiben. Eine virtuelle Ausstellung zeigt auf großen Bildschirmen einige Lebewesen der Meere, darunter Buckelwale, Delfine und Humboldt-Kalmare.



Besucher können Korallen per Handbewegung zum Leuchten bringen und virtuelle Seelöwen Kunststücke aufführen lassen. Tierschützer werben seit Jahren dafür, Zoos und Aquarien mit echten Tieren durch virtuelle Ausstellungen zu ersetzen.