Der Weg in die Ehe war nicht einfach: er, Klavierschüler ihres Vaters Friedrich Wieck, sie, neun Jahre jünger. Beide kokettierten sie mit Kompositionen, die sie sich gegenseitig widmeten. Wieck, der Clara als Pianistin von Beginn an förderte, war gegen die Ehe. Eine Heiratserlaubnis erstritten Robert und Clara vor Gericht, 1840 heirateten sie. In den ersten Ehejahren komponierten sie gemeinsam den Liederzyklus "Der Liederfrühling". Nur durch den anderen konnte der einzelne so erfolgreich sein, ist Wissenschaftlerin Borchard sicher.



Nach vier intensiven Jahren in Leipzig zog das Paar nach Dresden um. Sie hofften auf eine Besserung der Stimmung Robert Schumanns, der von Depressionen geplagt war, so Nowak. Zwar kämpfte er sich durch sein Schaffen aus der Krise. Doch die Erwartungen auf den großen Durchbruch zerschlugen sich nach Einschätzung der Expertin. Daraufhin habe Robert angefangen, populäre Stücke wie das "Album für die Jugend" zu komponieren. 1850 zog die Familie, mittlerweile mit fünf Kindern, nach Düsseldorf um.