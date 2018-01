Der Virunga ist der älteste Nationalpark Afrikas. Der damalige Kolonialherr, der belgische König Albert I, hob ihn 1925 als Albert-Nationalpark aus der Traufe - in erster Linie, um die Gorillas zu schützen. Der Park wurde später nach Norden erweitert, 1969 dann in Virunga-Nationalpark umbenannt. 1994 flohen in Folge des Völkermordes in Ruanda rund eine Million Menschen in das Parkgebiet. Die folgenden Kriegswirren leisteten Wilderern Vorschub, über 90 Prozent der Elefanten wurden nach Park-Angaben getötet.