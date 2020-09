Schutzmaßnahme vor Corona-Virus aus China

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

In den USA ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus aus China festgestellt worden. Das Virus wurde nahe Seattle im US-Bundesstaat Washington bei einem Mann nachgewiesen, der aus China eingereist war, so die US-Gesundheitsbehörde CDC. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die neue Lungenkrankheit hat in China bisher sechs Todesopfer gefordert. Damit gibt es dort 291 bestätigte Fälle. Zuvor gab es Nachweise aus Thailand, Japan und Südkorea. Betroffen waren stets China-Reisende.