Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China ist auf 1.372 gestiegen. Das Staatsfernsehen gab die Zahl der Toten unverändert mit 41 an, davon 39 in der schwer betroffenen Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan.



Mit diesen neuen Angaben kletterte die Zahl der nachgewiesenen Patienten mit der neuen Lungenkrankheit in China innerhalb eines Tages um mehr als 400. Weltweit kommen außerdem rund 30 bestätigte Fälle hinzu.