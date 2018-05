Ein Viruspartikel des Ebola-Viruses im Elektronenmikroskop. Quelle: Frederick Murphy/CDC/AP/dpa

Im Kongo ist ein dritter Fall des gefährlichen Ebola-Virus bestätigt worden. Dabei handelt es sich erstmals um einen Patienten in einer Großstadt, wie der Gesundheitsminister Oly Ilunga Kalenga mitteilte.



Der Fall sei in Mbandaka mit fast 1,2 Millionen Einwohnern festgestellt worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Bislang gibt es der WHO zufolge zudem 20 wahrscheinliche und 21 mutmaßliche Fälle. Inzwischen seien 5.400 Dosen eines experimentellen Impfstoffs im Land eingetroffen.