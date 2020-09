Feuerwehrleute bei den Buschbränden in Australien. Archivbild

Quelle: Rick Rycroft/AP/dpa

Wegen der Buschfeuer in Australien hat die Regierung die Visa-Beschränkungen für arbeitswillige Reisende gelockert. Damit gebe sie Backpackern und anderen Besuchern mit Working-Holiday-Visa die Möglichkeit, bei Aufräum- und Reparaturarbeiten in den Brandgebieten zu helfen, so der Einwanderungsminister.



Die Änderung soll Landwirten und regionalen Unternehmen zugute kommen und der Wirtschaft Aufwind geben. Nach den neuen Regeln, dürfen Urlauber bis zu einem Jahr für denselben Arbeitgeber tätig sein - bisher waren es sechs Monate.