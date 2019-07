Wenn am Freitag die Westbalkan-Konferenz in Posen stattfindet, wird es auch um eine mögliche Visafreiheit für Kosovo gehen. Das Thema beschäftigt die EU seit langem, bereits im Sommer 2016 hat die EU-Kommission festgestellt, dass das Land alle Kriterien für eine Visafreiheit erfüllt - etwas geändert hat sich bisher jedoch nicht. "Das dauert zu lange", sagt Visar Kuçi. "Die Leute hier fangen inzwischen an, das Vertrauen in die EU zu verlieren, weil so viel versprochen wurde und so wenig passiert ist."