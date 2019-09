Angela Merkel steht auf einer Brücke über den Chang Jiang Fluss.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt heute ihren China-Besuch in der Millionenmetropole Wuhan fort. Unter dem Eindruck der anhaltenden Proteste in Hongkong für Demokratie und Autonomie spricht Merkel an der Huazhong-Universität mit Studierenden.



Ferner wird sie ein Autozuliefer-Unternehmen mit deutscher Beteiligung besuchen. Am späten Abend reist sie nach Berlin zurück. Es ist Merkels zwölfter China-Besuch. Mit der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, hat sie alle Provinzen Chinas besucht.