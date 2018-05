Russland hat nach SID-Informationen schon seit Monaten ein genaues Auge auf Seppelt geworfen. In einem internationalen Rechtshilfeersuchen an das Bundesamt für Justiz forderte Russland im Jahr 2017 detaillierte Informationen über den Dopingexperten an. Das Ersuchen wurde von der Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Justizministeriums, das damals noch von Maas geleitet wurde, abgelehnt.