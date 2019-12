Scholz spricht beim SPD-Bundesparteitag.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Partei aufgefordert, Zuversicht und Standhaftigkeit zu beweisen. Es gehe darum, "dass man sich was zutraut", sagte der Finanzminister beim SPD-Bundesparteitag in Berlin. Eine starke SPD sei wichtig für die Gesellschaft.



"Niemand anders außer uns steht für Fairness und Gerechtigkeit", sagte Scholz. Er zählte mehrere Vorhaben der SPD in der Regierung in den kommenden Jahren auf, darunter die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und eine Entschuldung von Gemeinden.