Die Sozialdemokratie ist für Vizekanzler Olaf Scholz noch nicht am Ende. "Ich glaube, die SPD hat unverändert die Chance, in Zeiten, in denen sich Dinge so schnell ändern, wie das gegenwärtig der Fall ist, auch als stärkste Partei aus einem Wahlkampf herauszugehen - und daraus einen Führungsanspruch für die Regierung abzuleiten", so Scholz im ZDF-Interview "Was nun?".



Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles brauche es Zeit für eine grundlegende Kursbestimmung. "Es wird sich schon fügen", so Scholz.