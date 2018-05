Heinz-Christian Strache, aufgenommen am 16.12.2017 in Wien (Österreich) Quelle: ap

In der Asylpolitik möchte der Wiener FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache weg von der Unterbringung durch NGOs und hin zu einer staatlichen Betreuung. Sollte die Unterbringung in Wohngebieten stattfinden, stehe es auch zur Diskussion, eine Art abendliche Ausgangssperre für Asylbewerber einzuführen. "Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben", sagte Strache im ORF. Ziel sei es, Ordnung zu schaffen, solange es ein offenes Asylverfahren gebe.