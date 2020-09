Erdogan wettert gegen die US-Resolution. Archivbild

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch das US-Repräsentantenhaus als wertlos bezeichnet. "Dieser Schritt hat absolut keinen Wert und wir erkennen ihn ohnehin nicht an", sagte Erdogan in Ankara.



"Dennoch bedauern wir, dass diese Verleumdung gegen unser Land in einem Parlament eines Landes angenommen wurde." Er betonte, dass im islamischen Glauben Genozid strikt verboten sei. Er betrachte die Resolution als "größte Beleidigung unseres Volkes".