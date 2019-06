Aus existenzieller Not heraus erhoben sich im einstigen Deutsch-Südwestafrika von 1904 bis 1908 die Herero gegen die deutsche Kolonialmacht. Unter Generalleutnant Lothar von Trotha schlug eine rund 15.000 Soldaten umfassende Streitmacht die Rebellion der Einheimischen innerhalb weniger Monate militärisch nieder. So ließ der deutsche Befehlshaber in der "Schlacht am Waterberg" einen Großteil der Herero einkesseln und vernichten. Zudem ließ er die wasserlose Omaheke-Wüste abriegeln, in die Tausende Herero geflohen waren. Die Flüchtlinge verdursteten.



Später gab von Trotha den Vernichtungsbefehl: "Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen." Etwa 65.000 der 80.000 Herero und mindestens 10.000 der 20.000 Nama wurden damals getötet.



Bis zum vorigen Jahr hatte Deutschland immer betont, dass die "historischen Ereignisse" erst seit Inkrafttreten der UN-Völkermord-Konvention 1948 als Genozid eingestuft werden könnten, damit könne der Begiff völkerrechtlich noch nicht für Anfang des 20. Jahrhundert gelten. Im Juni 2016 hatte allerdings der Bundestag bereits die Massaker an den Armeniern von 1915 und 1916 im Osmanischen Reich als Völkermord verurteilt.

Bildquelle: dpa