Von Anfang an hatten Vertreter der Herero kritisiert, dass die deutsche Regierung nur mit der namibischen Regierung verhandelt - aber nicht mit den Herero selbst. So hat auch die Klage vor dem Gericht in New York zum Ziel, die Verhandlungen der zwei Staaten zu beenden und die Herero miteinzubeziehen. "Wir verlangen gehört zu werden", sagt Esther Muinjangue von der Universität von Namibia und Herero-Aktivistin: "Wir sind nicht behindert, wir können für uns selbst sprechen und es ist völlig falsch, uns zu ignorieren."



Ruprecht Polenz, der deutsche Verhandlungsführer, weist in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" den Vorwurf zurück: "Wir verhandeln mit der demokratisch legitimierten namibischen Regierung. Sie vertritt auch alle Herero und Nama." Dass die New Yorker Klage Erfolg haben wird, glaubt Polenz nicht. Deutschland bestehe auf dem Grundsatz der Staatenimmunität, der besagt, dass Hoheitsakte eine Staates nicht von den Gerichten anderer Staaten überprüft werden können: "Und das wird man dem Gericht auch in geeigneter Weise übermitteln."