Müntefering (Mitte rechts, SPD) und eine Delegation aus Namibia. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor einer feierlichen Übergabe von menschlichen Überresten aus der Kolonialzeit an Namibia hat die Bundesregierung Nachholbedarf in der Aufarbeitung der Kolonialverbrechen eingeräumt. Diese könne man "nicht ungeschehen machen", sagte Staatsministerin Michelle Müntefering in Berlin. "Wir wollen helfen, Wunden zu heilen."



Müntefering empfing die namibische Kulturministerin Katrina Hanse-Himarwa und eine Delegation aus Namibia, die am Mittwoch menschliche Gebeine entgegennehmen soll.