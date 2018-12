Erinnerung an den Völkermord in Ruanda. Archivbild

Quelle: Jesko Johannsen/dpa

Mehr als 24 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda hat die französische Justiz Ermittlungen zu einem Flugzeugabsturz eingestellt. Der Privatjet des damaligen Präsidenten Juvenal Habyarimana wurde am 6. April 1994 beim Landeanflug auf Kigali abgeschossen. Dies gilt als Auslöser des Völkermordes in Ruanda mit rund 800.000 Toten.



Der Fall vergiftete jahrelang Frankreichs Beziehungen zur heutigen Regierung von Präsident Paul Kagame. Kagame war in den 90er Jahren selbst Rebellenführer in Ruanda.