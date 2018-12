Bielefeldt: Das sollten wir nicht. Auch wenn der Standard bei uns hoch ist, können wir beispielsweise nicht ausschließen, dass irgendwann rechtspopulistische Parteien die Auswahl der Richter am Bundesverfassungsgericht zu ihren Gunsten politisieren. So wie es in Polen und in den USA schon geschieht. Die Institutionen, die die Menschenrechte pflegen, funktionieren nicht automatisch. Wir müssen sie erhalten. Denn auch in Deutschland sind Menschenrechtsfragen offen. Wir sollten uns in diesem Zusammenhang beispielsweise die miserablen Zustände in Altenheimen anschauen.