Hessens Innenminister Peter Beuth.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Zwischen den beiden Taten in Volkmarsen und Hanau gibt es laut Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) keine Verbindung. In beiden Fällen würden die Ermittlungen mit Hochdruck geführt, sagte der Minister auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise, dass die beiden Taten in Zusammenhang stehen."



Zwei Zwischenfälle innerhalb weniger Tage verunsicherten viele Menschen im Land. "Diese Taten dürfen aber nicht dazu führen, dass sie uns diktieren, wie wir zu leben haben", betonte Beuth.