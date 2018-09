Gebühren werden für Volksbank-Kunden im neuen Jahr steigen. Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland müssen mit steigenden Gebühren rechnen. "Von der Kostenlos-Mentalität müssen wir uns verabschieden", sagte der Präsident des Genossenschaftsverbandes, Ralf W. Barkey, in Frankfurt. "Wir brauchen mehr individuelle Preismodelle je nach Leistungsbedarf."



Der Banker rechnet zudem mit einer weiteren Ausdünnung des Filialnetzes. Barkey tritt am 1. Januar das Amt als Präsident des Verbandes an, der sich über 14 Bundesländer erstreckt.