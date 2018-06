Die Schweizer stimmten gegen die Vollgeldinitiative. Quelle: Gabriele Putzu/TI-PRESS/Keystone/dpa

In einer Volksabstimmung in der Schweiz sprachen sich 72 Prozent gegen die Vollgeldinitiative aus. Befürworter forderten, dass alle Franken physisch vorhanden sind. Im gängigen Finanzsystem existiert nur ein Teil des Geldes tatsächlich in physischer Form.



Beim Online-Zocken sprachen sich 75 Prozent für den Regierungsvorschlag aus, Schweizer Casinos Online-Lizenzen auszustellen. Damit verhindert die Regierung, dass auf ausländischen Online-Portalen ohne Rückfluss in die Schweiz gezockt wird.