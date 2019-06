Ein Blick auf den Hauptsitz der Volksbank Freiburg. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach vermehrten Betrugsfällen im Online-Banking sperrt die Volksbank Freiburg Überweisungen an Direktbanken wie N26 oder Fidor vorläufig. Gerade diese Banken würden "als Zielkonto für vermeintliche Straftaten genutzt", erklärte ein Sprecher des Instituts auf Anfrage.



Vor allem die Professionalität und Geschwindigkeit, mit der sich Kriminelle in den aktuellen Fällen Zugriff auf Kundengelder verschafften, überraschte die Volksbank Freiburg. Einfallstor war das sogenannte mobileTAN-Verfahren. Spätestens an diesem Dienstag will die Volksbank ihre Systeme technisch so angepasst haben, dass die Sperre wieder aufgehoben werden kann.