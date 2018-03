500.000 Österreicher fordern ein Rauchverbot in der Gastronomie. Quelle: Helmut Fohringer/APA/dpa

Das geplante Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie in Österreich hat unvermindert großen Zulauf. Die Kampagne von Ärztekammer und Krebshilfe wird nun von mehr als 500.000 Bürgern unterstützt, wie die Initiatoren mitteilten.



Die Regierungskoalition von ÖVP und FPÖ ist dagegen für ein Beibehalten der aktuellen Regelung mit getrennten Raucherräumen in Lokalen und will das noch von der Vorgängerregierung zum 1. Mai beschlossene Rauchverbot demnächst im Parlament kippen.