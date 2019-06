Das Karussell war bei hoher Geschwindigkeit zusammengebrochen.

Quelle: María José López/Europa Press/dpa

Bei einem Kirmes-Unfall sind in Spanien 28 Menschen verletzt worden. Ein Karussell war am frühen Samstagmorgen beim Volksfest "La Jira" in San Jose de La Rinconada bei Sevilla bei hoher Geschwindigkeit zusammengebrochen. Drei Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren liegen noch in Krankenhäusern, wie die Behörden mitteilten.



Der Unfall geschah gegen zwei Uhr morgens, als sich plötzlich eine Hälfte des Karussells namens "Kessel" löste. Mehrere Menschen wurden durch die Luft geschleudert.