Mahnwache für die Opfer in Gilroy.

Quelle: Noah Berger/AP/dpa

Nach den tödlichen Schüssen bei einem Volksfest in Nordkalifornien ist das Motiv des mutmaßlichen Täters weiter unklar. Mit einem Sturmgewehr hatte ein 19-Jähriger am Sonntag in der Stadt Gilroy drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten erschossen.



Das FBI leitete eine Untersuchung zum möglichen Tatmotiv ein. Medienberichten zufolge soll der Verdächtige auf einem inzwischen gelöschten Instagram-Konto Bezug genommen haben auf Schriften mit rassistischen Ideologien.