Ratko Mladic ist ein Ausgangspunkt der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit. Bis heute gilt er in weiten Teilen der Bevölkerung noch immer als Kriegsheld, der seine Landsleute in Bosnien nur vor dem sicheren Untergang bewahrt hat. Das kleine Serbien habe so einer "Weltverschwörung" unter Führung Deutschlands, Österreichs und des Vatikans heldenhaft Widerstand geleistet - so das verworrene Weltbild. In den Souvenirläden Belgrads und auf jedem Volksfest sind Mladic-T-Shirts ein Dauerbrenner.