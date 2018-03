Angesichts der "großen Veränderungen im nationalen Sicherheitsumfeld" müssten die Streitkräfte gestärkt werden, sagte Ministerpräsident Li Keqiang in seinem Rechenschaftsbericht zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses am Montag in Peking. Das "militärische Training und die Bereitschaft für einen Krieg" müssten verbessert werden, sagte der Premier vor den knapp 3.000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes. Ziel sei es, "die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen zu schützen".