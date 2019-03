Sein Handelsminister Zhong Shan erwähnte vage, es gebe noch sehr viel zu besprechen und die Verhandlungen seien "sehr schwierig und anstrengend". Dennoch habe man gewisse Fortschritte in einigen Bereichen erzielt. Vize-Handelsminister Wang Shouwen sagte zwar, er sei hoffnungsvoll, wich weiteren Fragen nach dem Stand der Verhandlungen aber gänzlich aus und erzählte lieber davon, dass man so intensiv um eine Lösung in der Angelegenheit ringe, dass man bei Terminen in den USA bisweilen sogar das Mittagessen habe ausfallen lassen. Chef-Verhandler und Vize-Premierminister Liu He habe "lediglich einen Hamburger" gegessen.