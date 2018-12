Auf der Regionalkonferenz in Düsseldorf gibt es großen Applaus, wenn Merz die ländlichen Räume lobt - die seien mehr als der Erholungsraum des Ruhrgebiets. Viele der CDU-Mitglieder wohnen in der Fläche, so wie Merz. Bei seiner CDU im Hochsauerlandkreis ist es ein bisschen wie zu Helmut Kohls Zeiten: 5.000 Mitglieder, die meisten männlich und älter. Der Familienunternehmer kennt hier noch seine Belegschaft persönlich, die Kinder gehen zur Erstkommunion oder werden, seltener, konfirmiert. Wenn Merz hier aus der Perspektive eines älteren Mannes spricht ("Unsere Kinder wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als wir."), erntet er kein Unverständnis.



Arnsberg - das ist der Gegenentwurf zu Berlin und den Universitätsstädten. Die Welt ist überschaubar und bei "Familie" denkt man hier an mehrere Generationen, nicht an alleinerziehend oder Patchwork. Bei urbanen CDU-Wählern und Parteimitgliedern ist das anders: Sie sind flexibler und individualisierter als die im konservativen ländlichen Milieu. Und sie brauchen eine andere Ansprache - so wie Essen. Bürgermeister Thomas Kufen, CDU, lebt offen schwul und ist beim Christopher Street Day der Stadt ebenso dabei wie bei der Demo des Bündnisses gegen Rassismus "Essen stellt sich quer".