Vergangenes Wochenende hatten Emmanuel Macron, Kanzlerin Angela Merkel und Dutzende weitere Staats- und Regierungschefs in Paris dem Ende des Ersten Weltkrieges gedacht. Macron erinnerte in seiner Rede an die Gräuel, die Millionen Toten und Verletzten, die sinnlosen Schlachten um wenige Meter Geländegewinn. "Europa hätte sich beinahe selbst umgebracht", sagte er.