Es dürfte einer der Faktoren gewesen sein, der zur Ablösung Müllers durch Herbert Diess geführt hat. Denn sein Vorgänger legte angesichts eines historisch einmaligen Betrugsskandals erstaunlich wenig Einsicht an den Tag, spielte die Betrügereien beispielsweise als technische Probleme herunter. Diess dagegen gilt als entschieden diplomatischer. Er tritt bisher zumindest nicht in jedes verbale Fettnäpfchen. Das ist schon etwas, die Messlatte hängt dank seines Vorgängers in dieser Hinsicht tief.



Diplomatie und Verhandlungsgeschick, aber auch Durchsetzungsfähigkeit sind Attribute, die Herbert Diess in seinem neuen Amt gut gebrauchen kann: Denn der Dieselskandal kocht immer noch und immer wieder hoch – zuletzt in Form von Abgas-Versuchen an Affen. Und: Die Automobilbranche befindet sich in der bislang wohl größten Umwälzungsphase - alternative Antriebe werden Verbrennungsmotoren zunehmend den Rang ablaufen, insbesondere die Elektromobilität steht im Fokus. Und das individualisierte und autonome Fahren erhält in der digital vernetzten Welt zunehmend Einzug.