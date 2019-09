Bisher sind nur zwei Verhandlungstage bei der Musterfeststellungsklage angesetzt. An diesem und am kommenden Montag und dann am 18. November. Verhandlungsort ist Braunschweig. Dort wurde - wie schon beim Kapitalanlegermusterprozess gegen VW - wieder die Stadthalle angemietet. Man rechnet wohl mit etlichen Zuschauern und Betroffenen, dazu haben sich Medienvertreter aus aller Herren Länder angemeldet. Thematisch geht es beim Auftakt des Prozesses um Zulässigkeitsfragen. Inhaltliche Fragen werden voraussichtlich erst am zweiten Termin behandelt.