Neben der normalen Zivilrechtsklage auf Schadenersatzanspruch gegen Volkswagen sowie der Musterfeststellungsklage gibt es weitere Möglichkeiten, gegen Volkswagen zu klagen. So bieten zum Beispiel der Rechtdienstleister MyRight, aber auch die Berliner Kanzlei Gansel Dieselbesitzern an, über sie zu klagen. Zunächst kostenlos. Im Erfolgsfall müssen die Kunden dann aber bis zu 35 Prozent des Schadensersatzes an die Anwälte überweisen. Geht der Prozess allerdings verloren, bleiben die Kanzleien auf den Kosten sitzen.



Bislang sind nur zwei Verhandlungstage bei der Musterfeststellungsklage angesetzt. An diesem Montag und dann am 18. November. Verhandlungsort ist Braunschweig. Dort wurde - wie schon beim Kapitalanlegermusterprozess gegen VW - wieder die Stadthalle gemietet. Man rechnet wohl mit etlichen Zuschauern und Betroffenen, dazu haben sich Medienvertreter aus aller Welt angemeldet. Thematisch geht es beim Auftakt des Prozesses um Zulässigkeitsfragen. Inhaltliche Fragen werden voraussichtlich erst am zweiten Termin behandelt.