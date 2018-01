Volkswagen und der DFB - glaubt man den Mitteilungen beider Seiten, ein Traumpaar. "Wir freuen uns sehr, Volkswagen ab 2019 als Mobilitätspartner an unserer Seite zu haben", erläutert DFB-Präsident Reinhard Grindel die Entscheidung in einer Mitteilung. Und weiter: "Es passt zum DFB, dass VW mit seinem Engagement den gesamten Fußball von der Spitze bis zur Basis im Blick hat", so Grindel.