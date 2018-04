Vorstandschef Matthias Müller führt den weltgrößten Autobauer seit Bekanntwerden des Dieselskandals vor dreieinhalb Jahren. Bestätigen wollten die Wolfsburger den Wechsel an der Konzernspitze am Dienstag nicht, sie kündigten aber eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur an, die auch zu Veränderungen an der Konzernspitze führen könne. Der frühere BMW-Manager Diess war von Volkswagen 2015 an Bord geholt worden. Er hat die lange ertragsschwache Kernmarke mit dem VW-Logo inzwischen auf Kurs gebracht und treibt deren Umbau zu einem führenden Anbieter von Elektromobilität voran.