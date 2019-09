Millionenauftakt am ersten Oktoberfest-Wochenende in München.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Das Münchner Oktoberfest hat am ersten Wochenende einen Massenandrang verzeichnet. An den ersten beiden Festtagen kamen nach einer ersten Schätzung der Festleitung eine Million Besucher, rund 200.000 mehr als im Vorjahr.



Festwirte, Marktkaufleute und Schausteller sprachen von einem "optimalen Auftakt". "Nicht zuletzt danke ich Petrus für das ideale Volksfestwetter. Er muss ein Münchner sein", sagte Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU). Hunderttausende Liter Bier flossen allein am ersten Wochenende.