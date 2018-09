Felix Koslowski, Trainer Schweriner SC Quelle: ZDF

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Japan gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag in Yokohama Vize-Europameister Niederlande mit 1:3 (25:22, 21:25, 22:25, 30:32), hat bei vier noch ausstehenden Spieltagen der ersten Runde aber weiter alle Chancen, die nächste Runde zu erreichen.



Schon am Sonntag (6.40 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf den Weltranglisten-18. Kamerun. Die jeweils vier besten Mannschaften von insgesamt vier Sechsergruppen kommen eine Runde weiter.