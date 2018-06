In Magedeburg gab es Probleme mit einem Narkosemittel. Archivbild Quelle: Jens Schierenbeck/dpa-tmn/dpa

An der Uniklinik Magdeburg hat es mehrere Probleme bei der Vollnarkose mit dem Mittel Propofol gegeben. "Anästhesisten haben im April 2016 mehrfach gemerkt, dass die Narkose nicht so tief ist, wie bei der Dosierung gedacht", sagte der Ärztliche Leiter des Klinikums, Jan Hülsemann.



Das sei bei Operationen von einer einstelligen Zahl an erwachsenen Patienten aufgefallen. Außerdem habe es bei Kinder während der Narkose Probleme gegeben. Seitdem seien keine ähnlichen Fälle mehr aufgetreten.