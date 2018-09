Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche tritt in eine neue Phase. Das zeigt sich in Chile, in den USA, in Irland und nun auch in Deutschland. Immer stärker rücken die Strukturen in den Blick, die den Missbrauch und die Vertuschung begünstigt haben. Es geht um die Frage der Macht, der Verteilung der Macht und ihrer Kontrolle, um Klerikalismus, den Zölibat und die Sexualmoral der Kirche. Die Frage rückt ins Zentrum, welche Verantwortung die Hierarchen und der Vatikan in der ganzen Sache haben. Selbst Papst Franziskus steht am Pranger.